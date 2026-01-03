পরামর্শ সভা
সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ–সুন্দর ও চমৎকার হলে সন্তানেরা মা–বাবার কথা শুনবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান ‘সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী করতে কী করবেন?’—এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. ফারজানা রাহমান বলেন, ' সন্তানের বেড়ে ওঠা থেকে তাদের ভবিষ্যতের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে মা-বাবার ওপর। সুতরাং বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কটা ভালো হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ–সুন্দর ও চমৎকার হলে সন্তানেরা মা–বাবার কথা শুনবে। এ ক্ষেত্রে মা–বাবা যদি সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে বলেন, সেটি সহজেই গ্রহণ করবে। আমাদের মা–বাবাকে মনে রাখতে হবে, এ প্রজন্মের শিশুরা স্পর্শকাতর, অনুভূতিপ্রবণ ও বুদ্ধিমান। সন্তানেরাও মা–বাবার আচার–আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তাই মা–বাবার দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধরন পরিশীলিত হতে হবে।’