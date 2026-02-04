মাদকবিরোধী আন্দোলন

শিক্ষার্থীদের মাদক থেকে ফেরাতে শাসন নয়, প্রয়োজন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক
রাজধানীর ধানমন্ডিতে ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ১৬২তম পরামর্শ সভায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ।

প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ১৬২তম পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত সভায় আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় একজন শিক্ষক তাঁর অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে জানতে চান—শিক্ষার্থীদের কীভাবে মরণনেশা মাদক থেকে ফেরানো সম্ভব? জবাবে মেখলা সরকার বলেন, তরুণ প্রজন্ম বা স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে কৌশলী হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন:

আস্থার পরিবেশ তৈরি: শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকের গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। তারা যেন শিক্ষককে ভয়ের বদলে আস্থার জায়গা হিসেবে পায়, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সরাসরি নেতিবাচকতা পরিহার: আলোচনার শুরুতেই ‘মাদক খারাপ’ বা ‘নেতিবাচক’ কোনো মন্তব্য করা যাবে না। এতে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে দূরে সরে যায়।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক: শিক্ষার্থীদের সাথে প্রথমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

ধীরে ধীরে সচেতনতা: সম্পর্ক গভীর হওয়ার পর আলাপচারিতার মাধ্যমে মাদকের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ও শারীরিক-মানসিক ক্ষতি সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে।

