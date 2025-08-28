স্কুলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
স্কুলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত
প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভায় ‘বাচ্চাদের স্কুলে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব’ নিয়ে পরামর্শ দেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতিমা মারিয়া খান। ২০২২ সালে ২২ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সভা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
স্কুলে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কথা বলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এর উত্তরে স্কুল ডা. ফাতিমা মারিয়া খান বলেন, স্কুল এমন একটা জায়গা, যেখানে জীবনের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। এই শিক্ষাই সারাজীবন কাজে লাগে। একটি বাচ্চা জন্মের পর থেকে তার ধীরে ধীরে মানসিক, সামাজিক উন্নয়ন হয়। সাধারনত তিন বছর থেকে আজকাল প্রি স্কুলে ভর্তি হয়। পাঁচ বছর বয়স থেকে বাচ্চারা স্কুলে যায়। স্কুল মেন্টাল হেলথ খুবই জরুরী। এখন আমরা একক পরিবারে বাস করি, একসময় আমরা যৌথ পরিবারের বাস করতাম। বাচ্চাদের কোন সমস্যা হলে দাদা, দাদি নানা, নানি, চাচা, চাচি সাথে আলাপ করে সমাধান পেত। এখন বাচ্চাদের কোন সমস্যা হলে একক পরিবারের বসবাস করার কারণে বাচ্চারা বাবা-মাকে অনেক কথা বলতে চান না, বা বলতে পারে না সেটা। সেজন্য স্কুলে একজন শিশু বা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।’