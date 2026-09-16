পরামর্শ সহায়তা
সন্তান মানসিক কষ্টে থাকলে তার আচার-আচরণের লক্ষণ কি হতে পারে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮০ তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. জোবায়ের মিয়া। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘সন্তানের মন বোঝার উপায়।’ অনুষ্ঠানটি সাক্ষাৎকার আকারে তুলে ধরা হলো। উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কোনো সন্তান মানসিক কষ্টে থাকলে বা ঝুঁকিগ্রস্ত হলে তার আচার-আচরণে কোন লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়?
এর উত্তরে ডা. জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘কোনো সন্তান মানসিক কষ্টে থাকলে তার আচার-আচরণে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন-
· হঠাৎ করে নিজের জগতে গুটিয়ে যাওয়া, ঘরকুনো হয়ে যাওয়া এবং একা থাকা।
· পড়াশোনা বা ভালো ফলাফলের ধারাবাহিক অবনতি হওয়া।
· আগে যেসব খেলাধুলা বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে আগ্রহ ছিল, তা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা।
· রেগে যাওয়া, কথা বললে বাজে রিঅ্যাক্ট করা বা সারাক্ষণ মেজাজ খিটখিটে রাখা।
· স্কুলে বা বাইরে বোলিং বা কোনো নির্যাতনের শিকার হওয়া।
সন্তানের মধ্যে এমন লক্ষণ দেখা গেলে অভিভাবকদের সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।