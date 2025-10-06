মা-বাবার ভালো সম্পর্ক বাচ্চার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে

মাদকবিরোধী পরামর্শ
মা-বাবার ভালো সম্পর্ক বাচ্চার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে
বাংলাদেশের বহু শিশু এখন মাদকাসক্ত। সমাজের সব শ্রেণীর শিশু এই ভয়াল নেশার ফাঁদে আটকা পড়েছে। এটি থেকে তারা বের হতে পারছে না। এ ব্যাপারে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নানা কথা বলেছেন বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ হয় ২০১৭ সালের ১২ জুলাই। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মুসলিমা জাহান। উক্ত সাক্ষাৎকার থেকে শিশুর মাদকাসক্তি বিষয়ে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।
সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব মূলত পরিবারের। সন্তানদের মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে বাবা-মার ভূমিকা কী হতে পারে? এর উত্তরের অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘মা-বাবার উচিত সন্তানের সঙ্গে এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা। পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে, সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে, ফেসবুকের বন্ধু কারা, স্কুলে বন্ধু কারা, তাদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বন্ধু নির্বাচনকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। প্রবাদেই আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এ ছাড়া মা-বাবার ভালো সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেটা বাচ্চার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করবে, বাচ্চা ব্যক্তিত্বশীল, আত্মপ্রত্যয়ী হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তাকে অবহেলা না করে তার দিকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের বন্ধু হতে হবে। তাকে সেখান থেকে তুলে আনতে হবে এবং তাকে অবশ্যই চিকিৎসা দিতে হবে।’