পরামর্শ
সন্তানের মনের মধ্যে কি চলছে, বাবা-মাকে তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।সন্তানের
সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালে বাবা-মায়ের আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে বাবা-মায়ের শেখার বা জানার কিছু আছে? এর উত্তরে ডা. মেখলা সরকার বলেন, অবশ্যই বাবা-মায়ের শেখার বা জানার আছে। এই সময়ে বাবা-মাকে যথেষ্ট কৌশলী হতে হবে। সব সময় সন্তানের আচরণে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখানো যাবে না। যেহেতু এই সময় আত্মমর্যাদা সৃষ্টি হয় তাই একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, আগে যেখানে ছিল শুধু ভালোবাসা। এখন সেখানে ভালোবাসা এবং সম্মান দুইটাই থাকবে। সন্তান যদি মনে করে যে বাবা-মা তাদের বুঝতে পারছে না, তখনই তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগটা সঠিক হতে হবে। তাহলেই তাদেরকে সহজে বোঝা যাবে। সন্তানের মনের মধ্যে কি চলছে সেটাও বাবা মাকে বুঝতে হবে। তারা কোনো ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছে কিনা বা তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে কিনা, তাদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে কিনা এই ব্যাপারগুলো মা-বাবাকেই বুঝতে হবে।’