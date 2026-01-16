পরামর্শ সহায়তা
জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রযুক্তি আসক্তির সমাধান সম্ভব
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৫ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘প্রযুক্তি আসক্তির ভয়াবহতা: অভিভাবকের সচেতনতা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
আসক্ত সন্তানকে যখন ডিভাইস থেকে দূরে সরানো হয়, তখন তো তাদের আচরণে বড় পরিবর্তন দেখা দেয়। এটিকে কীভাবে সামলানো উচিত? এর উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেমন মাদক না পেলে ছটফট করে, প্রযুক্তি আসক্তদের ক্ষেত্রেও একই রকম ‘উইথড্রয়াল ইফেক্ট’ দেখা দেয়। তারা অতিরিক্ত মেজাজ দেখায়, অস্থির হয়ে পড়ে, এমনকি ভাঙচুরও করতে পারে। কারণ মস্তিষ্কের যে রিসেপ্টরগুলো মাদকের আনন্দ নিত, প্রযুক্তি এখন সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। এটি চিকিৎসার মাধ্যমে এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।’