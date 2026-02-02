বর্তমান সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
বর্তমান সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ছায়াবিথী সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) জোবায়ের মিয়া এবং ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের কনসালট্যান্ট (সাইকোথেরাপিস্ট) মাহমুদা মুহসিনা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কর্মশালায় মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে চিকিৎসক জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘বর্তমান বিশ্বে বিষণ্নতার জন্য আত্মহত্যার হার অনেক বেড়ে গেছে। মন খারাপ থেকেই বিষণ্নতার শুরু হয়। মন যাতে খারাপ না হয়, সে জন্য আমাদের মনের যত্ন নিতে হবে। এ ছাড়া দেখা যায়, শিশু-কিশোরসহ প্রাপ্তবয়স্ক অনেকেই মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যই যখন সব সুখের মূল, তখন সেই স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে সুন্দর জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।’