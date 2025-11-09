লেখাপড়ার সঙ্গে সন্তানের চিত্ত বিনোদনেরও প্রয়োজন আছে

মাদকবিরোধী পরামর্শ
লেখাপড়ার সঙ্গে সন্তানের চিত্ত বিনোদনেরও প্রয়োজন আছে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৬ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তাঁরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরা হলো।
সন্তানের বেড়ে ওঠার সময়টাতে তাদের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত? এর উত্তরে মাহমুদা মুহসিনা বুশরা বলেন, ‘অনেক সময় মনে করি, সন্তান তো একটু বড় হয়ে গেছে। আবার সন্তানও এই সময়টা নিজেদের একটু গুটিয়ে নেয়। তাদের একটা আলাদা জগৎ হয়। তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন শুরু হয়। নিজেদের তারা পরিপূর্ণ মানুষ ভাবা মানে ব্যক্তি ভাবা শুরু করে। সেই ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিত্বের গঠনের সঙ্গে তারাও কিছুটা স্পেস চায় নিজেদের জন্য। এই সময়টা বোঝা খুব জরুরি। এ সময় তাদের আচার আচরণ, দৈনন্দিন চলাফেরা এবং তাদের রুটিন ওয়ার্ক—বিষয়গুলির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। লেখাপড়ার সঙ্গে সন্তানের চিত্ত বিনোদনেরও প্রয়োজন আছে। এগুলো খেয়াল রাখলে আমরা বুঝতে পারব যে, আমার সন্তানের লেখাপড়ার সঙ্গে তার চিত্ত বিনোদনের যে বিষয়গুলি আছে সেগুলো ঠিকমতো করছে কিনা কিংবা কোথাও বিচ্যুতি হচ্ছে কিনা। সে স্কুল থেকে সময়মতো ফিরছে কিনা বা তার আচরণে কোন পরিবর্তন আসছে কিনা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি যখনই সামনে আসবে তখন তাদের এই বয়সের সময়টা নিয়ে বোঝাতে হবে। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে সেও বাবা-মায়ের মতামতকে গুরুত্ব দেবে।’