মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

বয়ঃসন্ধিকালে কি কি পরিবর্তন দেখা যায়? এর উত্তরের ডা. মেখলা সরকার বলেন, ‘বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনাল কিছু পরিবর্তন হয়। এর ফলে সন্তানের মধ্যে আমরা শারীরিক পরিবর্তনগুলো খুব সহজে লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তার মানসিক পরিবর্তনগুলো সেই ভাবে লক্ষ্য করি না। আমাদের মনে রাখতে হবে, বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনগুলোর পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। সেই সময়টাতে পরিবারে এবং সমাজে তার কি কি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে আমরা তাকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এই পরিবর্তনগুলো যদি বাবা মার লক্ষ্য না করে তাহলে সন্তানদের নানা দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সময় তাদের মধ্যে আবেগেরও প্রতুলতা থাকে। তারা ভুল বা সঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাদের নৈতিকতাগুলো ততটা সংঘটিত হয় না যতটা হলে তারা ভুল বা সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। এ সময় তার একটা আইডেনটিটি তৈরি হয়। সুতরাং এই সময়টাতে অভিভাবকদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।’

