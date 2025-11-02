মাদক নিলে রুচি কমে যায়, তখন ক্ষুধাও কমে যায়

মাদকবিরোধী পরামর্শ
মাদক নিলে রুচি কমে যায়, তখন ক্ষুধাও কমে যায়
বাংলাদেশের বহু শিশু এখন মাদকাসক্ত। সমাজের সব শ্রেণীর শিশু এই ভয়াল নেশার ফাঁদে আটকা পড়েছে। এটি থেকে তারা বের হতে পারছে না। এ ব্যাপারে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নানা কথা বলেছেন বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ হয় ২০১৭ সালের ১২ জুলাই। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মুসলিমা জাহান। উক্ত সাক্ষাৎকার থেকে শিশুর মাদকাসক্তি বিষয়ে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।
একটা সময় ছিল, যখন মেয়েদের মাদক নেওয়ার ঘটনা ছিল হাতে গোনা, কিন্তু এখন কিশোরীরাও মাদক নিচ্ছে। এর কারণ কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘মূলত যে মেয়েরা একটু নাদুসনুদুস ধরনের, তারা স্লিম হতে মাদক নিচ্ছে। মেয়েরা জিরো ফিগার পাওয়ার জন্য ঝুঁকছে। মাদক নিলে রুচি কমে যায়, তখন তাদের ক্ষুধাও কমে যায়।মাদকের প্রভাবে শরীর ভাঙে। তখন তারা মনে করে, এটা খেলে শরীরের মেদ কমবে। এ জন্য তারা নিজেরা মাদক নেয় এবং অন্যকে প্ররোচিত করে। মাদক নিলে শুধু দেহ শুকায় না, শরীরের কোষও শুকিয়ে যায়। সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারনা থেকে বের হতে হবে। মাদক মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে।