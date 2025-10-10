দিবস পালন
আজ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
প্রতি বছরের মতো এ বছরও ১০ অক্টোবর পালিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। পৃথিবীর সবার মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষা, সচেতনতার উদ্দেশ্যে দিনটি ১৯৯২ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের বিশ্বব্যাপী প্রতিপাদ্য হলো ‘পরিষেবাগুলোতে প্রবেশ: বিপর্যয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য’। সহজ কথায় বলা যায়, মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য।
এই প্রতিপাদ্য বিশ্বব্যাপী সংঘাত, দুর্যোগ এবং বাস্তুচ্যুতিতে ক্ষতির শিকার ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মন:সামাজিক সহায়তা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।
থিমের মূল দিকগুলো নিম্নরূপ:
প্রবেশাধিকারের ওপর মনোযোগ দিন: এটি সংকট পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো প্রবেশযোগ্য করার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।
জরুরি পটভূমি: থিমটি বিশেষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবিক সংকটের মতো বিপর্যয় এবং জরুরি অবস্থার সময় মানসিক স্বাস্থ্যের চাহিদাগুলোকে সম্বোধন করে।
ক্রমবর্ধমান মানবিক চাহিদা: ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান বিশেষভাবে তীব্রতর হচ্ছে।
প্রতিপাদ্যটি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের মতো সংস্থাগুলো দ্বারা সমর্থিত।