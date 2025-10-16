মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ সভা

সন্তানের মনের সংকট দূর করতে অভিভাবকদের ভূমিকা কেমন কি

নিজস্ব প্রতিবেদক
সভায় পরামর্শ দিচ্ছেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার। পাশে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল।ছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সন্তানের মনের সংকট দূর করতে অভিভাবকদের ভূমিকা কেমন হবে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার। তিনি বলেন, ‘শিশুর মানসিক গঠন এবং বিকাশের বিষয়টি নির্ভর করে অভিভাবকেরা শিশুটির সঙ্গে কেমন আচরণ করছে। শিশুর কোন আচরণে মা–বাবা মনোযোগ দিচ্ছে, কোন আচরণে অবজ্ঞা করছে, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান অসীম সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নিলেও, সেই সম্ভাবনা কতটা কাজে লাগাতে পারে, সেটি অনেকাংশে মা–বাবার ওপর নির্ভরশীল। সন্তানকে মানসিক গঠন শক্তিশালী করতে হলে মা–বাবাকে সঠিক ভূমিকা নিতে হবে।’

