পরামর্শ সহায়তা সভা
‘হতাশা নয়, চাই অটুট মনোবল’
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম স্কুলের মিলনায়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও মাহবুব কিবরিয়া। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শিক্ষার্থীদের প্রতি মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে গভীর সতর্কতা তুলে ধরেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, মাদক কেবল ব্যক্তির জীবন নয়, একটি পুরো পরিবারকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আসা হতাশা এবং ক্ষোভ থেকেই মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই নেতিবাচক মানসিকতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরভাবে আহ্বান জানান।