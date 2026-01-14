পরামর্শ সহায়তা
প্রতিটি পরিবারে ডিভাইস রুল থাকা অত্যন্ত জরুরি
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৫ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘প্রযুক্তি আসক্তির ভয়াবহতা: অভিভাবকের সচেতনতা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় আলোচনার এক পর্যায়ে ‘ডিভাইস রুল’ এর কথা বলেন ডা. সরদার আতিক। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি পরিবারে একটি ডিভাইস রুল (Device Rule) থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটি অনেকটা মেরুদণ্ডের মতো যা জীবনকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। যেমন-
স্ক্রিন টাইম নির্ধারণ: প্রতিদিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা। তাত্ত্বিকভাবে ৪৫ মিনিট বলা হলেও বাস্তবে আমাদের সন্তানরা কয়েক গুণ বেশি সময় দিচ্ছে। এটি কমিয়ে একটি সহনীয় পর্যায়ে আনতে হবে।
খাবার টেবিলের নিয়ম: খেতে বসে ফোন ব্যবহার করা একদম নিষিদ্ধ করতে হবে। অনেক মা সন্তানকে শান্ত রাখতে ফোন দেখিয়ে খাওয়ান, যা আসক্তির হাতেখড়ি।
মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস: বর্তমান সময়ের কাজটির ওপর পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। আপনি যখন খাচ্ছেন, তখন শুধু খাবারের স্বাদের ওপর মনোযোগ দিন। ফোন হাতে থাকলে মস্তিষ্কের মনোযোগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।
সামাজিক রুল: পরিবারের সবাই মিলে একটি সময় ঠিক করা, যখন কেউ কোনো স্মার্টফোন বা ডিভাইস ব্যবহার করবে না।