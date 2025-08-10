চিকিৎসার আওতায় আনলে যেকোনো মানসিক রোগ ভালো হয়

মানসিক স্বাস্থ্য
চিকিৎসার আওতায় আনলে যেকোনো মানসিক রোগ ভালো হয়
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এই কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কর্মশালায় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিক্ষার্থীদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা মারিয়া খান। তিনি বলেন, ' আমাদের দেশে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ সিরিয়াস মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। কিন্তু সমাজিক বাস্তবতার কারনে তা প্রকাশ করতে পারে না। আমাদেরকে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের সচেতন হতে হবে। মানসিক অসুস্থতাকে অবহেলা করা যাবে না। চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। চিকিৎসার আওতায় আনলে যেকোনো মানসিক রোগ ভালো হয়।'
কর্মশালার শুরুতে ড্যাফোডিল প্রথম আলো বন্ধুসভার সভাপতি নাজমুল ইসলাম খান অভি আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন ড্যাফোডিল প্রথম আলো বন্ধুসভার সহ সভাপতি আকতারুজ্জামান।