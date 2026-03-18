মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ সহায়তা সভা

সন্তানের জন্য অভিভাবকদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালে ২০ মে (শনিবার) প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা।

সভায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক বর্তমান সময়ের অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের মূল নির্যাস থেকে কিছু কার্যকরী দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

বয়স অনুযায়ী সময় বরাদ্দ: সব বয়সের সন্তানের জন্য সময়ের চাহিদা এক নয়। ছোট শিশুদের জন্য প্রতিদিনের সান্নিধ্য প্রয়োজন হলেও, বড়দের ক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত ১ থেকে ৩ দিন গুণগত সময় (Quality Time) নিশ্চিত করা জরুরি।

উপদেশ নয়, শ্রবণ: সন্তানদের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ে তাদের মন খুলে কথা বলতে দিন। এই বিশেষ মুহূর্তে কোনো উপদেশ বা সমালোচনা না করে কেবল তাদের কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনুন। এতে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মা-বাবার প্রতি আস্থা বাড়ে।

সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা: অস্পষ্ট কথা না বলে বরং পড়াশোনা, খেলাধুলা এবং মোবাইল ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিন। এতে শিশু নিয়মানুবর্তিতা শেখে।

