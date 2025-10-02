মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ

ডিভাইস থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের  মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় সন্তান লালন–পালন প্রসঙ্গে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘বাবা–মায়ের কাছে সন্তান লালন-পালন আগে সহজ ছিল। কেননা আমরা একসময় যৌথ পরিবারে বসবাস করতাম। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পরিবারগুলো ছোট হয়েছে। ফলে সন্তান লালন–পালন বর্তমানে একটা  চ্যালেঞ্জিং ব্যপার। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বাবা–মা দুইজনকেই কর্মক্ষেত্রে সময় দিতে হচ্ছে। কাজের প্রয়োজনে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার বেড়েছে বহুগুন। শিশুরা বলতে গেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। শিশু যখন কাঁদছে তখন বাবা–মা তার  হাতে মোবাইল তুলে দিচ্ছে। এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটার বিষয়ে ভাবতে হবে আমাদের। শিশুদের ডিভাইস থেকে দূরে রাখতে হবে।’

