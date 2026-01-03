মাদকবিরোধী পরামর্শ
যারা সফলভাবে ধূমপান ছেড়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ১৬২তম পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত সভায় আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান বলেন, ধূমপান ছাড়তে হলে প্রথমে প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি। ধূমপানবিরোধী বই পড়ুন, একদিন-দুইদিন করে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ুন, এবং শরীরের ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো অনুভব করার চেষ্টা করুন। এ ছাড়া ধূমপায়ী বন্ধুদের আড্ডা এড়িয়ে চলুন । যারা সফলভাবে ধূমপান ছেড়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন। মনে রাখবেন, সফলতা আসে ধাপে ধাপে। সুতরাং আজই শুরু করুন।