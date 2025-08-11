মাদকবিরোধী আন্দোলন

প্যারেন্টিং

সন্তানের আচরণে বড় ধরনের পরিবর্তন হলে বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
সভায় পরামর্শ দেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান।

প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে মাদকবিরোধী সভায় পরামর্শ দেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। ‘প্রযুক্তি আসক্তি ও মাদকাসক্তি: সমাধানের উপায় কী’ এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তিনি। ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত অংশটি তুলে ধরা হলো।

সন্তানের আচরণগত পরিবর্তন প্রসঙ্গে ফারজানা রহমান বলেন, ‘যদি আমরা দেখি সন্তানের বন্ধু হঠাৎ করে পরিবর্তন হচ্ছে, স্কুল-কলেজ থেকে বাড়িতে নালিশ আসছে, সন্তানের আচরণে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, দৈনন্দিন রুটিন বদলে যাচ্ছে, তখন কিন্তু বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। সন্তানের সঙ্গে একান্তে বসতে হবে। সন্তানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। অনেক সময় সন্তানেরা নিজেদের গুছিয়ে নেয়, মন খারাপ করে থাকে, আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই এই ধরনের কথা বলে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সন্তানের প্রতি সহনশীলতা দেখানো যাবে না। অভিভাবকদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। অতি সত্ত্বর সন্তানকে নিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। সহনশীল প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে সন্তানেরা যে কোন বিষয় বাবা-মাকে বলতে পারে এটি কিন্তু ইতিবাচক দিক। কিন্তু সহনশীলতা যাতে কোন ভাবেই প্রশ্রয় হয়ে না যায় এটি বাবা-মাকে মনে রাখতে হবে। বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকা জরুরি।'

মাদকবিরোধী আন্দোলন থেকে আরও পড়ুন