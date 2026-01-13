ফুবিং পরিস্থিতি থেকে আমাদের বের হওয়া জরুরি

পরামর্শ সহায়তা
ফুবিং পরিস্থিতি থেকে আমাদের বের হওয়া জরুরি
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৫ মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। তিনি ‘প্রযুক্তি আসক্তির ভয়াবহতা: অভিভাবকের সচেতনতা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘বর্তমানে বিশ্বজুড়ে একটি শব্দ খুব প্রচলিত হচ্ছে, তা হলো ‘ফুবিং’ (Phubbing)। ফোন (Phone) এবং স্নাবিং (Snubbing) মিলে এই শব্দটি তৈরি। অর্থাৎ, ফোন ব্যবহার করতে গিয়ে সামনের রক্ত-মাংসের মানুষকে অবজ্ঞা করা। আপনি দেখবেন, কয়েকজন বন্ধু বা পরিবারের সদস্য একসাথে বসে আছে, কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলছে না, সবাই মোবাইলে ব্যস্ত। এই ফুবিং যখন শুরু হয়, তখন বুঝতে হবে বিপদ অনেক গভীরে। সুতরাং এ ব্যাপারে সবার সচেতন হওয়া এবং ফুবিং পরিস্থিতি থেকে বের হতে হবে আমাদের।’