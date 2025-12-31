সুস্থ জীবনের জন্য ধূমপান নয়, প্রয়োজন ভালো কাজে যুক্ত হওয়া

মাদকবিরোধী পরামর্শ
সুস্থ জীবনের জন্য ধূমপান নয়, প্রয়োজন ভালো কাজে যুক্ত হওয়া
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম নগরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারি মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ দেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পঞ্চানন আচার্য ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এ এস এম রিদোয়ান। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
‘আসুন মাদক বিষয়ে সচেতন হই’—এই স্লোগানে প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তরুণদের মাদক ও ধূমপানের ভয়াবহতা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।
সভায় চট্টগ্রাম বন্ধুসভার সভাপতির এক প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসক এ এস এম রিদোয়ান বলেন, ধূমপান করলে দুশ্চিন্তা কমে না, বরং নিকোটিন তা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সুস্থ জীবনের জন্য ধূমপানের বদলে সামাজিক ও ভালো কাজে যুক্ত হওয়া জরুরি।