আত্মহত্যার মতো মানসিক রোগের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ কী কী

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মোহিত কামাল।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালে ২০ মে (শনিবার) প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা।

সভায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মোহিত কামাল আত্মহত্যার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আত্মহত্যা হলো বিভিন্ন মানসিক রোগের একটি চরম পরিণতি। এই বিষয়ে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা যা করতে পারি-

সহমর্মিতা: বিষণ্নতায় ভোগা ব্যক্তির কথা বিচার না করে (Non-judgmental) মন দিয়ে শোনা।

পেশাদার সহায়তা: কাউন্সেলিং বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে উৎসাহিত করা।

ট্যাবুর অবসান: মানসিক রোগ নিয়ে লজ্জা বা জড়তা কাটিয়ে খোলাখুলি কথা বলার পরিবেশ তৈরি করা।

চিকিৎসক মোহিত কামাল আরও বলেন, কারও মধ্যে যদি আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়, তাহলে দ্রুত তাঁদের চিকিৎসার আওতায় আনা উচিত।

