শিশুরা সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয় পারিবারিক সংস্কৃতির দ্বারা

পরামর্শ
শিশুরা সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয় পারিবারিক সংস্কৃতির দ্বারা
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘শিশুরা কিন্তু বাবা-মাকে অনুকরণ করে। বাবা-মা যেভাবে রাগ করে, হতাশা প্রকাশ করে কিংবা মিথ্যা বলে শিশুও কিন্তু তাই করবে। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে সুখী বাবা-মা মানেই হচ্ছে সুস্থ শিশু। বাবা-মা যদি দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্বে জড়ান কিংবা শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসুস্থ থাকেন তাহলে তা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। একটি শিশু সব থেকে বেশি সময় থাকেন পরিবারের সঙ্গে। পারিবারিক সংস্কৃতির দ্বারা শিশু সব থেকে বেশি প্রভাবিত হন। শিশু লালন-পালনে বাবা-মাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে, প্রযুক্তি ব্যবহারে সংযত হতে হবে। পরিবারে ইতিবাচক সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে।