পরামর্শ সহায়তা
মানসিক চাপ বা স্বাভাবিক দুঃখ বনাম ‘ট্রমা’ বা ‘বিষণ্ণতা’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮৩ তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুর্নবাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘অবাধ্যতা নাকি বিষণ্ণতা: বাবা-মায়ের সচেতনতা।’ উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
বর্তমান সময়ে আমরা প্রায়ই দেখি ছোটখাটো মানসিক চাপ বা স্বাভাবিক দুঃখকে ‘ট্রমা’ বা ‘বিষণ্ণতা’র মতো বড় শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই নামকরণ বা বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?
এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘শব্দ বা পরিভাষার শেষ নেই। দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চাপ বা দুঃখকে যখন আমরা ট্রমা বা বিষণ্ণতা বলে ফেলি, তখন নামকরণ নিয়ে একধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ক্লিনিক্যালি বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বিষণ্ণতা অত্যন্ত গুরুতর একটি পরিস্থিতি, যা বেশিরভাগ শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য নয়। গাণিতিকভাবে দেখলে, একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ৫ থেকে ৮ শতাংশ মানুষ বিষণ্ণতায় ভোগে। যদিও কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যাটি বিশ্বজুড়ে বেড়েছে এবং তরুণদের কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিপ্রেশনের হার ২০% ও ছাড়িয়ে গেছে, তবুও সবাই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে—এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই।