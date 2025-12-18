পরামর্শ সহায়তা সভা
হতাশা নয়, মনোযোগী হলে সফলতা আসবেই
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম স্কুলের মিলনায়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও মাহবুব কিবরিয়া। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
এক শিক্ষার্থী জানতে চায় যে, ফল খারাপ হলে অনেক হতাশা লাগে, মন খারাপ লাগে। এর সমাধান কি? এর উত্তরে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, শিক্ষাজীবনে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো মনোযোগী হওয়া। কারণ পড়াশোনায় ভালো করতে হলে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। পড়াশোনায় মনোযোগী হলে ফল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনোভাবেই, কোনো পরিস্থিতিতে হতাশ হওয়া চলবে না। কারণ হতাশা হলো মাদকের প্রবেশপথ।’