মানসিক সংকট উত্তরণের জন্য সৃজনশীল কাজে যুক্ত করতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালে ২০ মে (শনিবার) প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৮তম এ সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা।
সভায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান বলেন, ‘বর্তমান প্রজন্মের সন্তানেরা যতটা না মা-বাবার, তার চেয়ে বেশি সময়ের সন্তান। প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের এই যুগে শিশুরা প্রতিনিয়ত নিজেদের জীবনের সঙ্গে বিশ্বের অন্য প্রান্তের জীবনযাত্রার তুলনা করছে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সন্তানদের এই মানসিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তাদের সৃজনশীল কাজে যুক্ত করতে হবে।’