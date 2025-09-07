মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
সমাজের খারাপ জিনিসগুলো আমাদের আক্রান্ত করে
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্স ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এই সভায় পরামর্শ দেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মামুন হুসাইন। উক্ত কর্মশালা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় অধ্যাপক ডা. মামুন হুসাইন মানসিক স্বাস্থ্য বনাম মানসিক রোগ, ধরন, প্রতিকার, প্রতিরোধ; আত্মহত্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার; মন কী, কীভাবে নেওয়া যায় মনের যত্ন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘মন নানাভাবে দৌড়ে বেড়ায়। মন ছয়টি ঋতুর চেয়ে বিচিত্র। কেউ ইচ্ছা করে মন খারাপ করেন না। মস্তিষ্কের মাধ্যমে আমাদের আবেগ তৈরি হয়। সমাজের খারাপ জিনিসগুলো আমাদের আক্রান্ত করে। যখন কেউ বিষণ্ন হয়ে পড়েন, তিনি যত সফল ব্যক্তি হন না কেন, তখন বুঝতে হবে, কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে। বিষণ্ন মানুষ ধীরে ধীরে আত্মহননের দিকে পা বাড়ান। বন্ধুদের থেকে দূরে চলে যান। সুতরাং এ ধরণের সমস্যাকে অবহেলা করা যাবে না।‘