‘শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে মোবাইল থেকে দূরে রাখুন’

নিজস্ব প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের  মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সন্তান লালন–পালন প্রসঙ্গ ওঠে আসে। এ বিষয়ে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘বাবা–মায়ের কাছে সন্তান লালন পালন আগে সহজ ছিল; কেননা আমরা একসময় যৌথ পরিবারে বসবাস করতাম। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় পরিবারগুলো ছোট হয়েছে ফলে সন্তান লালন–পালন বর্তমানে একটা  চ্যালেঞ্জিং ব্যপার। জীবন–জীবিকার প্রয়োজনে বাবা–মা দুইজনকেই কর্মক্ষেত্রে সময় দিতে হচ্ছে। তাই দেখা যায়, বাবা-মায়েরা সন্তানকে সময় কম দেন। তা ছাড়া শিশু যখন কাঁদছে তখন বাবা–মা তার  হাতে মোবাইল তুলে দিচ্ছে। এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটা থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদের।’

