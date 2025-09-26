‘মানসিক চাপ বোধ করলেই সিগারেট খাওয়া —এটা ভুল’

মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘মানসিক চাপ বোধ করলেই সিগারেট খাওয়া —এটা ভুল’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় একজন প্রশ্ন করেন যে, টেনশনে সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে, এখন কি করব? এর উত্তরে ডা.জিল্লুর রহমান বলেন, ‘নিকোটিনে উদ্বেগ, অস্থিরতা কমায় — এটা সাময়িক। বাস্তবতা হলো নিকোটিন উদ্বেগ, অস্থিরতা আরও বাড়ায়। এটা সাইকোলজিক্যাল ইস্যু। মানসিক চাপ বোধ করলেই সিগারেট খাওয়া —এটা ভুল। বরং মানসিক চাপ বোধ করলে ব্যায়াম করা, দুশ্চিন্তা না করা। দুশ্চিন্তা দূর করারও ব্যায়াম আছে যেমন মনোযোগ বাড়ানো, কাজের সিডিউল করা, প্রার্থনা করা। যে সব কাজ স্বাস্থ্যকর, তাই করা উচিত।’