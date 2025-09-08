সন্তানকে একটি ভালো শৈশব উপহার দেওয়া মা–বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে

প্যারেন্টিং
সন্তানকে একটি ভালো শৈশব উপহার দেওয়া মা–বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান ‘সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী করতে কী করবেন?’—এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। পরামর্শ সভার আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত অংশটি তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভায় ডা. ফারজানা রহমান বলেন, ‘ সন্তানকে একটি ভালো শৈশব উপহার দেওয়া মা–বাবার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাঁরা যদি সন্তানদের বন্ধু হতে পারেন, তাহলে একজন শিশুর পক্ষে একটি ভালো শৈশব পাওয়া সহজ হয়। ভালো ফলাফলের চেয়ে সন্তানের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার বন্ধুর মতো সম্পর্ক হলে প্রাতিষ্ঠানিক ফলও তাদের ভালো হবে।’