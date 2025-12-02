মাদকবিরোধী আন্দোলন

শিশু-কিশোরেরা মাদক বা প্রযুক্তিতে আসক্ত কিনা বুঝবেন কিভাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের  মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি: মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

শিশু-কিশোরদের মাদক ও প্রযুক্তি আসক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ‘সন্তান মাদক কিংবা প্রযুক্তিতে আসক্ত কিনা বুঝবেন কিভাবে? কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখলে সহজে বোঝা যাবে এটা। যেমন ধরুন, আপনার সন্তানের বন্ধু হঠাৎ করে পরিবর্তন হচ্ছে, রাত জাগছে, সকালে উঠতে পারছে না, মিথ্যা বলছে, পরিবারের দামি জিনিসপত্র হারিয়ে যাচ্ছে, বাথরুমে বেশি সময় কাটাচ্ছে, খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। যদি এই লক্ষণগুলো চোখে পড়ে তাহলে সন্তানের সঙ্গে একান্তে সরাসরি কথা বলুন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।’

