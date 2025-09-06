মাদকবিরোধী পরামর্শ
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ১৬২তম পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত সভায় আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ধূমপান ছাড়ার কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ দেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, ‘ধূমপান ছাড়ার জন্য আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে বেশি জরুরি। আত্মোপলব্ধির জন্য ধূমপান বিরোধী এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার বই পড়ুন। একদিন ধূমপান না করে দেখুন। এরপর পার্থক্য অনুভব করার চেষ্টা করুন। এরপর দুইদিন, তিনদিন ধূমপান থেকে দূরে থাকুন। তাহলে অভ্যাস গড়ে উঠবে। ধূমপান ত্যাগের ক্ষেত্রে আপনার আশপাশের মানুষের ভূমিকা অপরিসীম। তাই যতটা সম্ভব ধূমপায়ী বন্ধুদের আড্ডা এড়িয়ে চলুন। ধূমপান ছেড়েছেন এমন বন্ধুদের পরামর্শ নিন। তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগান। এভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হবেন।’