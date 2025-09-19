ধূমপানে মানসিক ও শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেয়

মাদকবিরোধী পরামর্শ
ধূমপানে মানসিক ও শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেয়
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান বলেন, ধূমপান হল মাদকের গেটওয়ে। ধূমপান থেকে ধীরে ধীরে অন্য মাদকের দিকে আগ্রহ বাড়ে। এর ফলে বিষন্নতা, উদ্বেগ, মানসিক সমস্যা থেকে শারীরিক রোগ যেমন অ্যাজমা, ব্রংকাইটিস দেখা দিতে পারে। এর থেকে বের হতে হলে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। তেমনিভাবে ধূমপান ছাড়ার ইচ্ছা শক্তি বাড়ানো দরকার। ধূমপান ছাড়ার পর পুনরাসক্তি হতে পারে। এক বছর পরেও পুনরাসক্তি দেখা যায়। সুতরাং নিজের ইচ্ছা শক্তি ও মোটিভেশন সব সময় নিজের মধ্যে রাখতে হবে।