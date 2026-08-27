মাদকবিরোধী আন্দোলন

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শিক্ষার্থীদের বিষণ্নতা বাড়াচ্ছে স্মার্টফোন, পারিবারিক বন্ধন জোড়ালো করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
আর পি সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মণীন্দ্র কুমার রায় শিক্ষার্থীদের নানা পরামর্শ দেন।

প্রথম আলো ট্রাস্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ গত ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আর পি সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকক্ষে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় পরামর্শ দেন সিটি হাসপাতালের সাইকোথেরাপিস্ট কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিন বুশরা ও ইউএস-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুবিনা হোসেন। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সাইকোথেরাপিস্ট কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিন বুশরা।

অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষণ্নতা ও হতাশা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। নারায়ণগঞ্জে আয়োজিত মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক এক কর্মশালায় আলোচকগণ স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার ওপর জোর দেন।

কর্মশালায় আর পি সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মণীন্দ্র কুমার রায় বলেন, স্মার্টফোনের অপব্যবহার শুধু তরুণদের নয়, বয়স্কদেরও আসক্ত করে ফেলছে। ফলে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও পারস্পরিক যোগাযোগ কমে গিয়ে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত চালুর বিষয়ে জোর দেন পরামর্শকগণ।

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