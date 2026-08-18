মাদকাসক্তি ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা কেড়ে নেয়

মাদকবিরোধী পরামর্শ
মাদকাসক্তি ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা কেড়ে নেয়
প্রথম আলো ট্রাস্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ছায়াবিথী সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) জোবায়ের মিয়া এবং ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের কনসালট্যান্ট (সাইকোথেরাপিস্ট) মাহমুদা মুহসিনা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় মাদকের কুফল তুলে ধরে মো. বখতিয়ার বলেন, ‘মাদক মানুষের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। আরও কিছু বিষয় যেমন:
মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব: মাদকাসক্তির কারণে আর্থিক সংকট তৈরি হয়, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয় এবং ভাই-বোন বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।
আচরণগত পরিবর্তন: মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা ভালো পরামর্শদাতাদের এড়িয়ে চলেন এবং ক্ষণিকের আনন্দের আশায় মাদকাসক্ত বন্ধুদের আপন করে নেন। ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেন।
জীবনে বাধা বা প্রতিকূলতা আসলেও হতাশ না হয়ে তা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার।