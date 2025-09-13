মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ

যারা মাদক গ্রহণ করে তাদের টাকাপয়সার চাহিদা বেড়ে যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ছায়াবিথী সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এক মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ছায়াবিথী সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) জোবায়ের মিয়া এবং ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের কনসালট্যান্ট (সাইকোথেরাপিস্ট) মাহমুদা মুহসিনা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

কর্মশালায় গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার মাদকের কুফল তুলে ধরে বলেন, ‘যারা মাদক গ্রহণ করে তাদের টাকাপয়সার চাহিদা বেড়ে যায়, টাকাপয়সা না পেলে তাঁরা অবাধ্য হয়ে যান। তাদের সামাজিক বন্ধন আস্তে আস্তে ভেঙে যায়। ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। যিনি ভালো কথা বলেন, তাঁকে এড়িয়ে যান, ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়ার জন্য মাদকাসক্ত বন্ধুকে আপন মনে করেন। আত্মিক সম্পর্ক তাঁদের ছেড়ে দেয়। ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা থাকে না। তাই মাদক থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। যে মুখে আমরা মা ডাকি, সেই মুখে মাদক গ্রহণ করব না।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন থেকে আরও পড়ুন