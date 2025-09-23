বিজ্ঞপ্তি
'আমাকে কেউ বোঝে না’ শীর্ষক পরামর্শ সভা
প্রথম আলো ট্রাস্টের যে কার্যক্রমগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মাদকবিরোধী আন্দোলন। এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিতভাবে মাদকবিরোধী ও মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সভায় মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা, মাদকের কুফল, মাদক থেকে সুস্থ জীবনে ফিরে আসার কৌশলের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিনা মূল্যে নানা পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরামর্শ প্রদান করেন অভিজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিদেরা।
এই কার্যক্রমের আওতায় আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবার বিকেল ৪টায় বিনা মূল্যে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এটি এই আয়োজনের ১৭২তম পর্ব। সভায় ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’ বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেবেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা.সরদার আতিক।
সভাটি অনুষ্ঠিত হবে ২০-২১ কারওয়ান বাজার, প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবনের ১০ম তলায়। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেবেন প্রথম আলো ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। সঞ্চালনা করবেন প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা।
বিনা মূল্যের এই পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করুন নিচের লিংকে: https://forms.gle/dnCx4TEnfDPkjSVN6