‘জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই হতাশ হওয়া চলবে না’

‘জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই হতাশ হওয়া চলবে না’
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম নগরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারি মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ দেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পঞ্চানন আচার্য ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এ এস এম রিদোয়ান। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
‘আসুন মাদক বিষয়ে সচেতন হই’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় তরুণ-তরুণীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মাদক ও ধূমপানের ভয়াবহতা এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করেন দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ।
সভার আলোচক বলেন, ‘জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই হতাশ হওয়া চলবে না। কারণ, হতাশা ও ক্ষোভ থেকেই অনেকে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মন খারাপের সময় ঘরে বসে না থেকে সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে নেতিবাচক চিন্তা দূর হয়।’