অপরাধবোধ মাদকসেবীদের আসক্তি বাড়িয়ে দেয়

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
অপরাধবোধ মাদকসেবীদের আসক্তি বাড়িয়ে দেয়
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্স ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এই সভায় পরামর্শ দেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মামুন হুসাইন। উক্ত কর্মশালা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
‘মনের যত্নে আসক্তি–মুক্তি’ শীর্ষক সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তানজির আহম্মেদ বলেন, ‘আসক্তি শুধু নেশা বা মাদকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা দৈনন্দিনের অনেক জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে আছি। সব আসক্তির ফল সব সময় খারাপ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অপরাধবোধ মাদকসেবীদের আসক্তি বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং অপরাধবোধ না জাগিয়ে তাদের সচেতন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বন্ধু, পরিবার ও স্বজনদের ভূমিকা রাখতে হবে।’