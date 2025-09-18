মাদকবিরোধী পরামর্শ
মোটিভেশন কাউনসিলিং ও সাইকোথেরাপি দরকার হতে পারে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান বলেন, ‘ধূমপান ছাড়তে হলে নিজের ইচ্ছা শক্তির পাশাপাশি মোটিভেশন ধরে রাখতে হবে। তবে যারা বেশি পরিমাণে ধূমপান করেন তাদের প্রত্যাহারজনিত সমস্যা হতে পারে। মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, ঘুমের সমস্যা হতে পারে। মানসিকভাবে ক্লান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ধূমপান ছাড়তে হবে। ধীরে ধীরে সংখ্যার পরিমাণ কমাতে হবে। মোটিভেশন কাউনসিলিং ও সাইকোথেরাপি দরকার হতে পারে।’