মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকের কোনো ধারণা নেই

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকের কোনো ধারণা নেই
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। সভায় পরামর্শ দেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মেখলা সরকার, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আতিকুল হক মজুমদার। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কর্মশালায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ‘মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা নিয়ে আমাদের সমাজে গুরুত্বের অভাব রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকের কোনো ধারণা নেই। এ কারণে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় একাকিত্বে ভোগেন। প্রকৃত ধারনা না থাকায় সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যায় পড়লেও কারও সহযোগিতা চান না। সুতরাং আমাদের সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এর বিকপ্ল নেই।’