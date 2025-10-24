মুঠোফোন আসক্তি থেকে বের করতে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে

পরামর্শ সভা
মুঠোফোন আসক্তি থেকে বের করতে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভায় একাধিক অভিভাবক সন্তানের মুঠোফোন আসক্তির বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মোহিত কামাল বলেন, ‘সন্তানের মুঠোফোন আসক্তি থেকে বের করে আনতে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে বাসায় ছোট পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি সন্তানকে খেলাধুলার সময় দিতে হবে। ঘুরতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সন্তানকে সৃজনশীল নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখলে অসক্তি থেকে দূরে রাখা যায়।’