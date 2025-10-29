বয়ঃসন্ধিকালে অভিভাবকদের মূল দায়িত্ব হলো সঠিক পথ দেখানো

পরামর্শ সহায়তা
বয়ঃসন্ধিকালে অভিভাবকদের মূল দায়িত্ব হলো সঠিক পথ দেখানো
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭২তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের আচরণের পরিবর্তন হয়, তারা একটু দূরত্ব চায়। এই বয়স শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের যে পরিবর্তন, সে বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এ সময়ে অভিভাবকদের মূল দায়িত্ব হলো সঠিক পথ দেখানো। সন্তানকে বুঝতে হলে তাদের কথাগুলো অভিভাবকদের শোনা দরকার। সন্তানদের দিক থেকে তাদের চাওয়াগুলো বুঝে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে অভিভাবকদেরই।