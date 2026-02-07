মাদকবিরোধী পরামর্শ
বিচ্ছিন্নতা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দিতে পারে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ১৬২তম পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরামর্শ মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত সভায় আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ফাতিমা মারিয়া খান বলেন, ‘মাদক ও মাদকাসক্ত উভয়ই ভয়ঙ্কর। মাদকের প্রভাবে পারিবারিক নির্যাতন প্রচুর পরিমাণে ঘটে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে, তাকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে কাজ করতে হবে। তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘চিকিৎসার পাশাপাশি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিলে একজন মাদকাসক্তকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। অন্যথায়, বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে আরও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দিতে পারে।’