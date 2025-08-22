‘সন্তানের মধ্যে যে বিষয়গুলো দেখলে গুরুত্বসহকারে নিতে হবে’

প্যারেন্টিং
‘সন্তানের মধ্যে যে বিষয়গুলো দেখলে গুরুত্বসহকারে নিতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২০২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। তিনি সহনশীল প্যারেন্টিং কী ও কেমন? এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তানের আচরণগত পরিবর্তন প্রসঙ্গে ফারজানা রহমান বলেন, ‘যদি আমরা দেখি সন্তানের বন্ধু হঠাৎ করে পরিবর্তন হচ্ছে, স্কুল–কলেজ থেকে বাড়িতে নালিশ আসছে, সন্তানের আচরণে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, দৈনন্দিন রুটিন বদলে যাচ্ছে, তখন কিন্তু বাবা–মাকে সচেতন হতে হবে। সন্তানের সঙ্গে একান্তে বসতে হবে। সন্তানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। অতিসত্ত্বর সন্তানকে নিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হতে হবে। সহনশীল প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে সন্তানেরা যেকোন বিষয় বাবা–মাকে বলতে পারে এটি কিন্তু ইতিবাচক দিক। কিন্তু সহনশীলতা যাতে কোনোভাবেই প্রশ্রয় হয়ে না যায়, এটি বাবা–মাকে মনে রাখতে হবে।’