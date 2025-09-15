মাদকবিরোধী পরামর্শ
কেউ কেউ ধূমপানকে মাদক বলতে চান না, কিন্তু এটা মাদক
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান বলেন, ইয়াবা, গাঁজাকে যেমন মাদক হিসেবে ধরা হয়, তেমনি নিকোটিনকে আলাদা রাখার প্রবণতা রয়েছে। কেউ কেউ ধূমপানকে মাদক বলতে চান না। আমেরিকার গবেষণায় দেখা যায়, নিকোটিনকেও মাদক বলা হয়েছে। অন্যান্য মাদকের মতো নিকোটিনে আসক্তি তৈরি করে। ধুমপানের ক্ষতির কথা সিগারেটের প্যাকেটেই লেখা থাকে। ধূমপানে ক্যান্সার হয়। তবে ধূমপানে যে আসক্তি হওয়ার প্রবণতা আছে, সেটা লোকে কম জানে। কোন ব্যক্তি ইয়াবা বা হোরোইনে আসক্ত হলে ছেড়ে দেওয়া যেমন কঠিন, তেমনি ধূমপানে আসক্ত হলেও ছাড়া কঠিন। সুতরাং সব ধরণের আসক্তি থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।’