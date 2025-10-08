মাদকবিরোধী আন্দোলন

‘শিক্ষার্থীর না বলা কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো.জোবায়ের মিয়া।

 প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো.জোবায়ের মিয়া ‘শিশু–কিশোরদের মানসিক বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

শিশু–কিশোরদের মানসিক বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ডা. মো.জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘শিশু–কিশোরেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষাটা তারা শিক্ষকদের কাছ থেকেই শিখে থাকে। মা–বাবা যখন একজন শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান, তখন কিন্তু তারা অনেকটা নির্ভার থাকেন। তাঁরা মনে করেন, বিদ্যালয়ে থাকার সময় আমার সন্তানটি শিক্ষকদের সাহচর্যে থাকবেন। তার সময়টা ভালো কাটবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব শিক্ষার্থী ক্লাসে ঠিকমতো মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না, পড়াশোনায় ভালো করতে পারছে না, তাদের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগী হতে হবে। আন্তরিকভাবে শিক্ষার্থীর না বলা কথাগুলো বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দেখবেন, অনেক কিছুেই সহজে সমাধান হচ্ছে।’

