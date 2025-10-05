মায়ের কথা বারবার ভাবলে মানুষ অন্যায় কাজ করতে পারে না

পরামর্শ সহায়তা
মায়ের কথা বারবার ভাবলে মানুষ অন্যায় কাজ করতে পারে না
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২ সালের ২০ অক্টোবর রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের মিলনায়তনে মাদকবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে এই সভায় পরামর্শ দেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তানজির আহম্মদ ও বরেন্দ্র মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহিদুল আলম। উক্ত পরামর্শ সভা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করে। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত দুই বিশেষজ্ঞ পরামর্শক শিক্ষার্থীদের সকল কৌতূহলের উত্তর দেন। পরে শিক্ষার্থীদের মাদক, মিথ্যা, মনখারাপ ও না বুঝে মুখস্থকে ‘না’ বলার শপথ করান। তারা দুই হাত তুলে এ শপথ নেয়।
এ সময় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ নূর জাহান বেগম বলেন, ' প্রথমে নিজেকে ভালোবাসতে হবে। যে নিজেকে ভালোবাসে, সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারবে না। প্রিয়জনদের কথাও ভাবতে হবে। বিশেষ করে মায়ের কথা বারবার ভাবলে মানুষ অন্যায় কাজ করতে পারে না। তাহলে সহজেই তোমাদের অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।’