পরামর্শ সভা
সবার আগে দরকার হচ্ছে সন্তানদের কথাটি শোনা
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭২তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সরদার আতিক বলেন, ‘অভিভাবকদের তাঁর সন্তানকে বুঝতে হলে তাদের কথাগুলো শোনা দরকার এবং সেই শোনাটা হবে যেন সন্তানরা তাদের প্রয়োজনের কথা বা তার ইচ্ছার কথাটা বলতে পারে। অভিভাবকেরা তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে সন্তানদের সতর্ক করতে পারেন, পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু সবার আগে দরকার হচ্ছে সন্তানদের কথাটি শোনা। তাহলে দেখবেন অনেক সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাচ্ছে।’